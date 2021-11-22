Off-Road’da korku dolu anlar araç içi kamerasında Taklalar atarak ters dönen aracı düzeltip yarışta 2. oldular

Sakarya’da gerçekleştirilen Petlas OffRoad Türkiye Şampiyonası 5. Ayak yarışlarında korku dolu anlar yaşandı. Yarışta kontrolden çıkarak taklalar atan araç ters döndü. Araç içi kamerasına yansıyan kazada korku dolu anlar pilotların yüzlerinden okundu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve 54 Otomobil Sporları Kulübü'nce, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Sakarya’da hafta sonu OffRoad rüzgarı esti. 20 Kasım’da Poyrazlar’da 21 Kasım’da ise Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi’nde bulunan Spor Ada Vizyon Projesi Alanı’nda gerçekleştirilen şampiyonaya katılan 28 araç ve 56 pilot birincilik için kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonanın ikinci gününde ‘seyirci’ etabında ise korku dolu anlar yaşandı. Sakaryalı pilot Zeki Karaçaylı idaresindeki araç kontrolden çıkarak taklalar atmaya başladı. O anlar ise araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Pilot Karaçaylı ve CoPilot Tümay Şengöz’ün yaşadığı korku ise yüzlerinden okundu. Başarılı pilotlar, kaza sonrasında aracı kurtarıp yarışa devam ederek, klasmanlarında 2. olmayı başardı.

Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde ise; viraja giren aracın kontrolden çıkması ve taklalar atmaya başladığı anlar ile pilotların yaşadığı korku yer alıyor.

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