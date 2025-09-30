Habertürk
        "Şakası yok, birkaç haftaya Marmara'yı sarabilir!" | Son dakika haberleri

        "Şakası yok, birkaç haftaya Marmara’yı sarabilir!"

        Eylülde Marmara'da tekrar görülmeye başlayan müsilajla ilgili çok ciddi bir uyarı var... Esra Toptaş yazdı...

        Giriş: 30.09.2025 - 11:27 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:27
        "Birkaç haftaya Marmara'yı sarabilir!"
        Önceki gün, Marmara’daki müsilaj tehlikesini gündeme getirmiştim. Prof.Dr. Mustafa Sarı, Marmara’da bizzat yaptığı araştırmada, müsilajın hızla yayıldığını görmüş ve acil önlem alınması gerektiğini dile getirmişti.

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara’daki müsilajla ilgili uyarılarını artırarak sürdürüyor.

        "HER YERE YAYILABİLİR"

        Prof. Sarı, “İşin şakası yok, birkaç haftaya tüm Marmara’yı sarabilir” diyor. Prof. Dr. Sarı’nın paylaştığı verilere göre, Gemlik Körfezi, Tekirdağ kıyıları, Marmara Adası çevresi, Bandırma ve Erdek körfezleri ile Çanakkale Boğazı girişinde 10-30 metre derinliklerde müsilaj var. Bu hızla yayılması halinde müsilaj birkaç hafta içinde tüm Marmara’ya yayılabilir.

        Marmara’da bizzat dalışlar yaparak incelemelerde bulunan Prof. Sarı, müsilajın 1994’ten başlayarak 2007, 2020, 2024 ve 2025’te tekrarlamasının kısır bir döngüye girdiğine işaret ettiğini söylüyor. Peki ne yapılmalı Marmara için? Tabii ki tek çare kirliliği yok etmek...

        Fotoğraf: İHA

