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Saldırı öncesi keşif yapan terörist yakalandı

DHA

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde hükümet konağı ve adliyeye yönelik planlanan saldırı öncesi keşif ve istihbarat çalışması yaptığı belirlenen 'Agır' kod adlı PKK'lı terörist N.D. operasyonla yakalandı

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde hükümet konağı ve adliyeye yönelik planlanan saldırı öncesi keşif ve istihbarat çalışması yaptığı belirlenen 'Agır' kod adlı PKK'lı terörist N.D. yakalandı.

 



DHA'nın haberine göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmayla terör örgütü PKK'ya lojistik destek sağladığı belirlenen 'Agır' kod adlı N.D.'nin, Çermik'te hükümet konağı ve adliyeye yönelik planlanan saldırı öncesinde keşif ve istihbarat çalışmalarında yer aldığını tespit etti.

Ekipler, N.D.'nin yakalanmasına yönelik Çermik'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan N.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. N.D., çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak, yardım ve yataklık etme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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