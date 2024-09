Sebastiao Salgado: % 47'sine sahibiz

Brezilyalı fotoğraf sanatçısı ve aktivist Salgado, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşan 'Genesis' projesini, fotoğrafçılık anlayışını ve fotoğrafın geleceğini anlattı.

Sebastiao Salgado, İstanbul'da sergi açmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek; "İstanbul'da olmaktan çok mutluyum. İstanbul'da çok yürüdüm. Çok iyi arkadaşım Ara Güler'in desteğiyle birkaç yıl önce yaklaşık 2 ay burada yaşadım ve bu şehri fotoğrafladım" dedi.

Geçmişteki çalışmalarında 'İşçiler' ve 'Göçler' gibi sosyal konuları ele alan Sebastiao Salgado, bir belgesel fotoğrafçısı olarak yaptığı her şeyin toplumun bir işlevi olduğunu dile getirdi.

Salgado, çektiği fotoğrafların yaşadığı tarihsel anın işleviyle alakalı olduğuna dikkati çekerek; "Birkaç yıl önce tüm sosyal meselelerin içindeydim. Şimdi ise çevrenin derinliklerindeyim" dedi.

Sigma, Gamma ve Magnum ajanslarında çalıştığı yıllarda renkli fotoğraflar çektiğini, hatta Ara Güler ile de Magnum'da çalışırken tanıştığını dile getiren usta fotoğrafçı, siyah - beyaz fotoğraf çekmesinin nedenlerini şu şekilde anlattı: Ben zengin bir insan değilim. Hayatta kalmak için dergilere iş yapmam, fotoğraf çekmem gerekiyordu. Bunlar renkliydi. Kırmızı gömlekli birini fotoğraflamak zorunda kaldığımda renk benim için çok rahatsız ediciydi. Arkamda maviler, yeşiller vardı. O an fotoğrafımın basılacağını biliyordum. Maviler, kırmızılar, yeşiller resimdeki görsel şok olarak çok önemli olurdu. Ancak siyah - beyaz bir soyutlamadır. Gezegendeki hiçbir şey siyah - beyaz değildir. Siyah - beyaz fotoğraf çekmek için bir soyutlamanın içine girmelisiniz. Her türlü rengi dönüştürürsünüz. Siyah - beyaz bir fotoğrafı oluşturan farklı türde grilerimiz vardır. Siyah-beyaz resimlerde siyah ya da beyaz yoktur, koyu griden açık griye kadar her şey gridir. Siyah-beyaz çalıştığımda, renklerin tüm etkisini ortadan kaldırdığımda, fotoğrafını çektiğim kişiye, onun kişiliğine, onuruna dikkat etmek zorunda kalıyordum. Bu soyutlamanın içine girdiğimde fotoğrafladığım şeyden bir mesaj vermek on kat daha kolaydı. Hayatımda yaptığım son renkli resim 1987de Moskova'da Sovyet devriminin 70'inci yıl dönümü anma törenleri vardı. Bu Life dergisinden aldığım son görevdi. Ondan sonra siyah beyaz fotoğraf çekmeye başladım.