Haberler Magazin Salih Bademci, metrobüse bindi - Magazin haberleri

Salih Bademci, metrobüste Ünlü isimler zaman zaman toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat ediyor. Kimi otobüs, kimi de metroda görülüyor. O isimlere Salih Bademci de katıldı. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen ünlüler... Habertürk Giriş: 02.12.2023 - 13:13 Güncelleme: 02.12.2023 - 13:13 facebook

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Salih Bademci, şehir içi ulaşımı için toplu taşımayı tercih etti. Oyuncu arkadaşı Nurhan Özenen ile birlikte metrobüse binen Bademci, fotoğrafı sosyal medyada takipçileri ile paylaştı. Salih Bademci fotoğraflarını "Metrobüsün en keyifli hali" mesajıyla yayınladı. Nurhan Özenen ise fotoğrafa, "Bir uçtan diğer uca İstanbul" notunu düştü.

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SELİN DEMİRATAR



Uzun süredir ekranlardan uzak olan Selin Demiratar, tatil için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Oyuncu, ulaşım için metroyu tercih etti. Demiratar, çektiği fotoğrafı da takipçileri ile paylaştı.