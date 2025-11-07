Habertürk
        Salih Güney: Engin, ecele koştu gibi oldu

        Salih Güney: Engin, ecele koştu gibi oldu

        Nişantaşı'nda karşıdan karşıya geçerken görüntülenen Salih Güney, meslektaşı Engin Çağlar'ın motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi

        Giriş: 07.11.2025 - 20:24 Güncelleme: 07.11.2025 - 20:26
        "Ecele koştu gibi oldu"
        Yeşilçam döneminin ünlü jönü Engin Çağlar, geçtiğimiz hafta motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

        Şişli'de evine giderken yolun karşısına geçtiği esnada bir motosikletin çarptığı 85 yaşındaki Engin Çağlar, hastanede hayata veda etti.

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Salih Güney, Nişantaşı'nda karşıdan karşıya geçerken görüntülendi. Güney, merhum meslektaşı Engin Çağlar için; "Allah, rahmet eylesin. O yol hızlıdır. Karşıdan karşıya yaya geçidinden geçmeyip, aradan geçmesi. Ben geçtim ama trafik durmuştu. O ecele koştu gibi bir şey oldu" dedi.

