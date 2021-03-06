Antalya'da düzenlenen Spor Toto Uluslararası Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda milli sporcular Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez, yeni rekorlara imza attı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünya beşincisi milli yürüyüşçü Salih Korkmaz, 20 kilometre yarışında iki Türkiye rekoru kırdı.

Yarışta 1.18.42'lik derece elde eden ve Türkiye şampiyonluğunu kazanan Salih Korkmaz, aynı parkurda geçen yıl 1.19.31'lik derecesiyle elde ettiği Türkiye rekorunun 49 saniye altına indi.

Salih Korkmaz, 10 kilometre geçişinde de 39.11'lik derecesiyle bir rekor daha kırdı. Bu mesafede yine Salih Korkmaz'a ait eski Türkiye rekoru 39.20'ydi.

Milli atlet, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı daha önce garantilemişti.

MERYEM BEKMEZ DÜNYA LİSTESİNDE İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Şampiyona tasnifi dışında kadınlar 10 kilometrede yarışan Meryem Bekmez, 43.23'lük performansıyla büyükler ve 23 yaş altında Türkiye rekorlarını geliştirdi.

Bu dalda eski rekor büyüklerde 44.11, 23 yaş altında ise 44:23 ile yine Meryem Bekmez'e aitti.

Tokyo 2020'ye katılmayı daha önce garantileyen milli atlet, böylece ilk kez 10 kilometreyi 44 dakikanın altında yürümeyi başardı ve dünya listesinde bu yıl için ilk sıraya yerleşti.