Salih Yoluç'un da pilotları arasında yer aldığı TF Sport takımı, 2020 Le Mans 24 Saat Yarışı'ndaki GTE-Am (amatör) kategorisinde birinci oldu.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda 2019-20 sezonunun 7. ayağı, Fransa'nın Le Mans kentindeki 13,626 kilometrelik De la Sarthe Pisti'nde düzenlendi. Toyota, hız kadar dayanıklılık ve verimliliğin de sınandığı mücadeleyi, Sebastian Buemi, Brendon Hartley ve Kazuki Nakajima pilotajındaki aracıyla lider tamamladı.

24 saat sonunda 387 tur atan Toyota Gazoo takımının prototip sınıfındaki 8 numaralı aracı, 88. kez yapılan yarışta üst üste 3. zaferini elde etti. Gustavo Menezes, Norman Nato ve Bruno Senna'nın sürdüğü Rebellion takımının 1 numaralı otomobili, 382 turla 2'nci, Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez'in kullandığı Toyota Gazoo takımının 7 numaralı aracı ise 381 turla 3. sırayı aldı.

Salih Yoluç'un yanı sıra Jonathan Adam ve Charlie Eastwood'un pilotajındaki TF Sport takımı, 339 turla amatör sınıfta birinci, genel klasmanda da 24. sırada yer aldı. Salih böylece Le Mans 24 Saat Yarışı'nda birinciliğe ulaşan ilk Türk pilot oldu.