'Salon Akaretler'in ilk edisyonu

Yeni bir etkinlikle sanatseverler, farklı bir deneyim yaşayacak. Bilgili Holding ve Grid İstanbul'un 'Salon Akaretler', 7 Aralık'a kadar Akaretler'de ziyaretçilerini bekliyor. Güncel sanat ve tasarımları incelerken, bir koleksiyonerin evini ziyaret etme deneyimi yaşatan 'Salon Akaretler', ziyaretçilerine sergideki işlere sahip olma, beğendikleri işleri satın alıp kendi evlerine götürme imkanı sunuyor.
Salon İstanbul'un ilk edisyonunda kırka yakın tasarımcı ve sanatçının eserleri yer alıyor;
Abra Design
Aslı Aydemir
Aslı Şarman
Aylin Varon
Buket Hoşcan Bazman
Cana Özgür
Çağlayan Ekinci Bulut Daedalus
Derin Design
Dila Gökalp
Ela Köseoğlu
Elif Gönensay
Elif Varol Ergen
Errin Kancal
Epson
Gökhan Avcıoğlu
Gökhan Karakuş
Gül Kozacıoğlu Homemade Aromaterapi
İdil İlkin
İkizler Çömlek Atölyesi
İznik Vakfı Çiniler
Lara Kamhi
Lia
Meriç Kara
Meyer Objects
Nejat Satı
Nilüfer Kozikoğlu
Oytun Berktan
Roka Art By Aslı Smith & Serkan Ada
Seray Asker
Studio Timtim
Şule Koç
Uršula Berlot
Yasemin Artut
Yuzu
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