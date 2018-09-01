Salt Lake - Los Angeles Galaxy düellosu

Salt Lake ve Los Angeles Galaxy, 02 Eylül 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 05:00. 41 puanlı Salt Lake 7. sırada bulunuyor, Los Angeles Galaxy 38 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Salt Lake, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Los Angeles Galaxy, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 578 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Salt Lake kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.40, Los Angeles Galaxy sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Salt Lake son hafta oynanan Kansas City Wizards maçında 2-1 kazandı.

Los Angeles Galaxy ise FC Dallas karşılaşmasında 5-1 yenildi.

Salt Lake, evinde 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 26 gol atıp 16 gol yedi.

Los Angeles Galaxy, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Los Angeles Galaxy, deplasmanda 20 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.

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