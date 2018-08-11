Salt Lake - Montreal Impact maç önü

ABD MLS maçında Salt Lake ile Montreal Impact, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 05:00. Salt Lake 34 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Montreal Impact 29 puanda ve 14. sırada. Salt Lake, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Montreal Impact, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 590 kodlu maçı oynayanlar; Salt Lake galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.40, Montreal Impact galibiyet oranı 3.50. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Salt Lake son haftadaki Seattle Sounders müsabasında 2-1 yenildi.

Montreal Impact, New England Revolution karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Salt Lake, evinde 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 25 gol atıp 15 gol yedi.

Montreal Impact, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Montreal Impact 10 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.

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