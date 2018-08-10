Salzburg - Austria Vienna karşılaşma önü

Avusturya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Salzburg, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Austria Vienna takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. 6 puanlı Salzburg 1. sırada bulunuyor, Austria Vienna 3 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Salzburg, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Austria Vienna, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 401 kodlu maçı oynayanlar; Salzburg galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 4.30, Austria Vienna galibiyet oranı 5.00. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Salzburg son hafta oynanan Austria Vienna maçında 4-0 yenildi.

Austria Vienna ise Salzburg maçında 4-0 kazandı.

Salzburg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Salzburg, kendi sahasında 3 gol attı, 1 gol yedi.

Austria Vienna, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Austria Vienna, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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