Sampdoria - Napoli düellosu

İtalya Serie A maçında Sampdoria ile Napoli, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:30. Sampdoria son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Napoli, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 152 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sampdoria kazanırsa 4.60, beraberlik çıkarsa 3.75, Napoli sahadan galip ayrılırsa 1.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Sampdoria son hafta oynanan SPAL maçında 3-1 yenildi.

Napoli ise Crotone karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Napoli, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Napoli, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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