Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ve Avrupa Ligi kuraları bugün belli olacak. Bu sorunun cevabını öğrenmek isteyen Fenerbahçe , Beşiktaş ve Medipol Başakşehir taraftarı kuranın ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda olacağını merak ediyor. Peki, kura ne zaman, saat kaçta , hangi kanalda? Ve işte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...



KURA NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turu kuraları yarın çekilecek.

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekiminde, Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe ile Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde Beşiktaş ve turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar, TSİ 13.00'te, Avrupa Ligi'nde ise TSİ 13.45 ve 15.00'te iki grup halinde çekilecek. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos, Avrupa Ligi'nde ise ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16



Kura çekiminin TRT SPOR'dan canlı yayınlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ



Benfica

Dinamo Kiev

PAOK veya Basel

Ajax veya Sturm Graz

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ