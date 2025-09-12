Şampiyonlar Ligi: Bayern Münih- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Devler Ligi'nin ilk haftasında Byaern Münih evinde Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka öncesi futbolseverler maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Bayern Münih- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Bayern Münih- Chelsea maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...