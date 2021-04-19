Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 84 şüpheli yakalandı

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 16 Nisan saat 21.00'den 19 Nisan saat 05.00'e kadar koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalar gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme şubeleri ile Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy İlçe Emniyet müdürlüklerinin yanı sıra devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve kişilere karşı uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamalarda HES kodu sorgusu yapıldı, 55 bin 897 kişinin güvenlik kaydı incelenerek aranan 84 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 136 kişiye idari işlem yapılarak toplam 131 bin 793 lira para cezası verildi. Kent genelinde yaklaşık 9 bin 185 aracın kontrol edildiği denetimlerde 52 araç ve sürücüye toplam 70 bin 704 lira para cezası uygulanırken 3 araç trafikten men edildi.

Şok uygulamalarda 933 iş yeri de kontrol edildi, 3 tabanca, 4 av tüfeği, 18 mermi, 19 kesici ve delici alet, 172 sentetik ecza hapı, 7,40 gram esrar, 5 kenevir bitkisi, 792,20 gram sentetik uyuşturucu, 0,01 gram esrar tohumu, 3 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Trafik yönünden sabit yol uygulamalarında ise 9 bin 291 araç ve sürücü kontrol edildi, bin 488 araç ve sürücüsüne 725 bin 523 lira cezai işlem uygulandı, 118 araç trafikten men edildi.

İzolasyon kuralını ihlal eden 16 kişi yakalandı, Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 938 kişinin evlerinde olup olmadığı kontrol edildi.

Jandarma ekiplerince de 5 bin 626 kişinin HES kodu sorgulandı, Kovid-19 denetimi kapsamında karantinada olması gereken bin 379 kişinin ikameti denetlendi. Evlerinde bulunmayan 2 kişiye izolasyon tedbirlerini ihlal ettikleri için para cezası uygulandı.