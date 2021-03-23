Samsun'da evde kumar oynayan 6 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası verildi

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AA

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekiplerince yapılan çalışma sonucu Zafer Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı.

Apartmana savcılık kararıyla baskın düzenleyen ekipler, birinci kattaki dairede masalar kurulduğu ve üzerinde oyun kartları olduğunu gördü.

Çatı katına çıkan ekipler, burada 6 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramada ise 5 liralık banknota sarılmış bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.G, N.A, B.O, O.B. ve E.K, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Kumar oynanmasına yer temin ettiği iddiasıyla ise E.K. (50) hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal edip kumar oynayan 6 kişiye toplam 12 bin lira para cezası uygulandı.