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        Haberler Gündem Samsun'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Samsun'da mobilya imalathanesinde yangın çıktı

        Samsun'un Canik ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 03:36 Güncelleme: 09.03.2025 - 03:36
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        Mobilya imalathanesinde yangın çıktı
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        Gülsan Sanayi Sitesi'nde mobilya imalatı yapılan 4 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri yangını çevredeki binalara sıçramadan kısa sürede söndürdü.

        Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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