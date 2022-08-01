Otomobilin çarptığı kız öldü, ekipler refüjde bebek aradı 0:00 / 0:00

İHA

Samsun'da otomobilin çarptığı 16 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü kız hayatını kaybederken, ölen kızın yanında "bebek vardı" ihbarı üzerine polisler ve görevliler orta refüj boyunca bebek aradı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı Batıpark girişi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza E.Y. idaresindeki 55 VB 805 plakalı otomobil Ceylin İsra Kışla (16) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.

"BEBEK VARDI" İDDİASI ÜZERİNE REFÜJDE ARAMA YAPILDI

İHA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan kız çocuğu ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Çevredekilerin ölen bisiklet sürücüsü kızın yanında "bebek vardı" ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri orta refüjde arama yaptılar. Yapılan aramada bebek bulunamazken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.