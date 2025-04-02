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        Haberler Gündem Güncel Samsun haberleri: Motor yağıyla mangal zehirledi! - Son haberler | Son dakika haberleri

        Motor yağıyla mangal zehirledi!

        Samsun'da motor yağı ile tutuşturulan mangalda pişirilen etlerden zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 16:35 Güncelleme: 02.04.2025 - 16:35
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        Motor yağıyla mangal zehirledi!
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde motor yağıyla tutuşturulan mangalda pişirilen etleri yiyen 2 kişi zehirlendi.

        AA'da yer alan habere göre E.K, (19) ve F.T.B.(17), arkadaş grubuyla mangal kömürlerini tutuşturmak için motor yağı kullandı.

        Motor yağı ile tutuşturulan kömürlerde pişirilen etlerden yedikten sonra rahatsızlanan E.K. ve F.T.B. Bafra Devlet Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla gitti.

        Hastanede müşahede altında tutulan iki arkadaş durumlarının kötüleşmesi üzerine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi.

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