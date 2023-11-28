Milli Mücadele ve Cumhuriyetin kuruluşu, `Cumhuriyete Doğru´ isimli oyun ile anlatıldı SAMSUN´daMilli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 100. Yıl projesi olarak oluşturulan `Cumhuriyete Doğru´ isimli tiyatro oyunu 70 kişilik kadrosu ile seyirci karşısına çıktı.

SAMSUN´daMilli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 100. Yıl projesi olarak oluşturulan `Cumhuriyete Doğru´ isimli tiyatro oyunu 70 kişilik kadrosu ile seyirci karşısına çıktı.

Samsun´da Cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle kalabalık bir kadroyla 'Cumhuriyete Doğru' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Başrollerini Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan´ın paylaştığı tiyatro oyunu Samsun Devlet Opera ve Balesi Aydın Gün Sahnesi´nde seyirci ile buluştu. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletini arkalarına alıp, Milli Mücadele´yi başlatarak Türkiye Cumhuriyeti´ni nasıl kurduklarını anlatan eseri, Bora Severcan yazdı ve yönetti. Orijinal müziklerini Selim Atakan besteledi. Proje yapımcılığını Volkan Severcan üstlenirken, proje danışmanlığını ise Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş gerçekleştirdi.

`BÜYÜK BİR GURUR´

Mustafa Kemal Paşa rolündeki Serdar Yeğin, "Oyunla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ki seyircilere kalsın. 100´üncü yılda, bu dönemde böyle bir oyunda oynamak çok büyük gurur verici bir an. Bora Severcan´ın yönettiği ve birçok usta sanatçı ile beraber bu sahneyi paylaşmaktan çok mutlu ve gururluyum" dedi.

`TÜRKİYE CUMHURİYETİ MAZLUM MİLLETLERE ŞEVK VERMİŞTİR´

Oyunda Hamdullah Suphi Bey rolünü canlandıran Ahmet Yenilmez, "Milli mücadelenin ilk adımının atıldığı bu şehirde ve o adımın neticesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti´nin 100. Yılı'nda Samsun´da Cumhuriyete Doğru oyunumuz başlayacak. Türkiye Cumhuriyeti dünyadaki bütün mazlum milletlere şevk vermiştir. Bu oyunla burada olmak ayrı bir duygu. Mensubu olmaktan şeref duyduğum devletimin serüvenini, hikayesini Samsun´da oynamak insanı heyecanlandırıyor" diye konuştu.

`DÜNYA LİDERİNİN ANNESİNİ OYNUYORUM´

Mustafa Kemal Atatürk´ün annesi Zübeyde Hanım rolünü canlandıran Zuhal Yalçın, "Severcan kardeşlerin yapmış olduğu bu harika prodüksiyonda yer almaktan dolayı çok mutluyum. 100. Yıl'da bu şerefi nail kılmış olan İbrahim Sarıtaş hocama da çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ve gururluyum. Çok büyük bir dünya liderinin annesinin rolünü oynuyorum. Bundan daha büyük bir gurur olabilir mi" ifadelerini kullandı.

`BÜTÜN ANADOLU´YU GEZECEĞİZ´

Cumhuriyete Doğru´ isimli tiyatro oyununda Fevzi Paşa rolünü canlandıran Erhan Yazıcıoğlu, "Hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum desem abartmış olmam. Sahnede 56. yılım. Bu kadar onur ve gurur duyduğum bir oyunda oynamamıştım. Kim bilir 100´den fazla oyun oynadım. Ama bu yaşta, böylesine bir de Atatürk'ün söz konusu olduğu böyle bir oyunda rol almak ve en yakın arkadaşı Fevzi Çakmak´ı oynamak gerçekten şereflerin en büyüğü. Bize bu fırsatı veren Milli Eğitim Bakanlığı´na, müsteşarlarına, danışmanlarına, yazanına, çizenine, bizim yolumuzu açık tutan herkese teşekkür ediyorum. Umarım büyük ses getirir. Çünkü bütün Anadolu´yu gezeceğiz. Halka ulaşmak, Anadolu´ya ulaşmak bütün o felaketlerin yaşandığı yerlerde oynamayı çok istiyoruz. O bölgelere de gidelim. O şehirdeki, o hüsran içerisindeki insanlarla da kucaklaşalım. Onları bir nebze olsun mutlu edelim" dedi.

`BURADA OLMAK HEYECAN VERİCİ´

Rauf Bey rolünü canlandıran ünlü oyuncu Volkan Severcan, "Samsun´da milli mücadelenin başladığı yerdeyiz. Burada olmak heyecan verici. Hele hele böyle bir çalışma ile burada olmak başka bir heyecan verici. Sayın Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin´in himayesinde gerçekleşti bu proje. Farklı insanların bir ülkü uğruna nasıl bir araya geldiklerini anlatan çok önemli bir oyunu Samsun´da seyircilerin karşısında oynayacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

`MUTLU VE GURURLUYUM´

Cumhuriyete Doğru isimli oyunun yazarı ve yönetmeni Bora Severcan ise, "Bu, dünyadaki en önemli gururlardan bir tanesi. 100. Yıl'da Cumhuriyeti anlatan bir oyun yazdım, sahneledim. 70 kişilik dev bir kadro. Çok büyük bir prodüksiyon. Dolayısıyla o kadar mutlu ve gururluyum ki. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

OYUNUN KONUSU

Oyun bir öğretmenin 10 yaşındaki öğrencisi Ali´ye, Cumhuriyetin nasıl ilan edildiğini anlatması ile başlıyor. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Ankara´da Büyük Millet Meclisi'ni kurması ile devam eden süreçte; Milli Mücadele Kahramanlarının ve Türk halkının tek yumruk olarak ve kanlarının son damlasına kadar savaşarak Kurtuluş Savaşı´nı nasıl kazandığı ve Mustafa Kemal Atatürk´ün Cumhuriyeti nasıl ilan ettiği konu ediliyor.