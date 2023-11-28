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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 21:28 Güncelleme: 28.11.2023 - 21:32
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen T.K. ve T.K'nin evlerine operasyon düzenlendi.

        Ekipler, ikametlerdeki aramalarda, 27 sentetik ecza hap, 17 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 340 tabanca fişeğini ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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