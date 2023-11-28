Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun´da, husumetlisini ruhsatlı silahıyla vurarak öldürdü

        SAMSUN´unLadik ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, eski muhtar Yılmaz K. (74), husumetlisi Mevlüt Bilgin´i (48) tabancayla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 18:48 Güncelleme: 28.11.2023 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun´da, husumetlisini ruhsatlı silahıyla vurarak öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN´unLadik ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, eski muhtar Yılmaz K. (74), husumetlisi Mevlüt Bilgin´i (48) tabancayla vurarak öldürdü.

        Olay, Samsun´un Ladik ilçesine bağlı Bahşi Mahallesi´nde saat 14.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ladik ilçesinde Günkoru Mahallesi eski muhtarı Yılmaz K., alacak verecek meselesi sebebiyle husumetli olduğu Mevlüt Bilgin'i kahvehanede otururken ruhsatlı tabancasıyla ateş açtı. Ağır yaralanan Bilgin, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Bilgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis, Yılmaz K.'yı saldırıda kullandığı ruhsatlı silahıyla  gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Anne babalar yapay zekaya dikkat!
        Anne babalar yapay zekaya dikkat!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Elmas nine 124 yaşında hayatını kaybetti
        Elmas nine 124 yaşında hayatını kaybetti
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?

        Benzer Haberler

        Samsun'da denizdeki fırtına tarım alanlarını sular altında bıraktı
        Samsun'da denizdeki fırtına tarım alanlarını sular altında bıraktı
        Samsun Valisi Orhan Tavlı'dan şehit ailesine ziyaret
        Samsun Valisi Orhan Tavlı'dan şehit ailesine ziyaret
        Samsun'da firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı
        TŞOF Başkanı Apaydın: Esnafımız müjdenin hayata geçirilmesini bekliyor
        TŞOF Başkanı Apaydın: Esnafımız müjdenin hayata geçirilmesini bekliyor
        Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi öldü