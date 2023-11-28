Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı Samsun'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Samsun'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl 1 ay 2 gün hapis cezası bulunan F.A. saklandığı evinde yakalandı.

Hükümlü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.