Samsun Valisi Orhan Tavlı'dan şehit ailesine ziyaret

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Salıpazarı ilçesinde Şehit Jandarma Piyade Onbaşı Orhan Erdoğan’ın ailesini ziyaret etti.

İlçenin Bereket Mahallesi'nde Şehit Jandarma Piyade Onbaşı Orhan Erdoğan’ın ailesine ziyarette bulunan Tavlı, bir süre aile ile sohbet ederek şehidin ruhuna Fatiha okudu.

Ardından Vali Tavlı, Salıpazarı İçme ve Sulama Baraj inşaatını inceledi.

Burada DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik'ten bilgi alan Tavlı, daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü yatırımlarını yerinde denetledi.