Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        TŞOF Başkanı Apaydın: Esnafımız müjdenin hayata geçirilmesini bekliyor

        TÜRKİYEŞoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Esnaflarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verilen ticari araç yenilenmesinde ÖTV ödemeyeceklerine dair müjdenin, hayata geçirilmesini bekliyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 17:08 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        TŞOF Başkanı Apaydın: Esnafımız müjdenin hayata geçirilmesini bekliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYEŞoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Esnaflarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verilen ticari araç yenilenmesinde ÖTV ödemeyeceklerine dair müjdenin, hayata geçirilmesini bekliyor" dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayında yaptığı konuşmada, ticari taşımacılık yapan esnaftan aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV alınmayacağı ile ilgili müjdesi, esnaf tarafından sevinçle karşılandı. TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, şoför esnafının bu müjdenin hayata geçirilmesini dört gözle beklediklerini söyledi. Taşımacılık yapan ve araçlarını değiştiremeyen esnafın sorun yaşadığını söyleyen Apaydın, "2016-2019 yıllarını kapsayan bu düzenleme ile esnafımızın bir kısmı araçlarını yenileme imkanı bulabilmiştir. Esnafımızın önemli bir kısmı ise bu imkandan yararlanamamıştır. Araçlarını ÖTV indiriminden yararlanarak değiştirme imkanına sahip olamayan esnaflarımız, Covid-19 salgını ile başlayan kısıtlama döneminde büyük bir gelir kaybına uğramış, daha önce aldıkları kredileri ödeyemedikleri gibi, yeni krediler alarak bu dönemi atlatabilmenin yollarını aramışlardır. Diğer taraftan, ilgili mevzuat gereğince, ticari araçlarla yapılan taşımalarda kullanılan araçların belirli bir yaşta olma zorunluluğu bulunmaktadır. Araçlarını yaşından dolayı değiştirmek zorunda olan esnaflarımız daha da büyük sorunlar yaşamakta, yeni araç alamadıkları gibi mevcut araçlarla da hizmet veremeyecekleri için faaliyetlerini tamamen durdurma noktasına gelmektedir" diye konuştu.

        'ESNAFIMIZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

        Verilen müjdenin kendisini ve esnafı memnun ettiğini belirten Apaydın "Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnaflarımızın araçlarını yenileyebilmesi ve ailesinin geçimini sürdürebilmesi için daha önce uygulandığı gibi ÖTV indirimi imkanının bir kez daha sağlanması esnafımız için çok önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın taksi, dolmuş, minibüs, otobüs, midibüs, kamyon ve çekici ile hizmet veren esnafımızın aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecekleri ile ilgili verdiği müjdeli haber, şahsımı ve temsil ettiğim esnafımızı son derece memnun etmiştir. Bu noktada, esnaflarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu müjdeli haberin hayata geçirilmesini beklemektedir. Esnafımız bu sayede araçlarını yenileyebilecek ve vatandaşlarımıza daha konforlu bir hizmet sunma imkanı elde edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Deniz Bank'tan Seçil Erzan açıklaması
        Deniz Bank'tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Elmas nine 124 yaşında hayatını kaybetti
        Elmas nine 124 yaşında hayatını kaybetti
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        Lodos Ortaköy Camisi'nin avlusunda hasara yol açtı!
        Lodos Ortaköy Camisi'nin avlusunda hasara yol açtı!
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Bakan Koca: Gazze'den bir grup hasta daha getirmek için çalışıyoruz
        Bakan Koca: Gazze'den bir grup hasta daha getirmek için çalışıyoruz
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?

        Benzer Haberler

        Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Samsun'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Samsun'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Salıpazarı'nda kestane balı tanıtım programı gerçekleştirildi
        Salıpazarı'nda kestane balı tanıtım programı gerçekleştirildi
        Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde yapılan organ nakilleri "hayat kurtar...
        Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde yapılan organ nakilleri "hayat kurtar...
        KARADENİZBİRLİK üreticilere 446 milyon lira ödeme yaptı
        KARADENİZBİRLİK üreticilere 446 milyon lira ödeme yaptı
        Samsun'da kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir zanlı yakalandı