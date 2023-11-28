TŞOF Başkanı Apaydın: Esnafımız müjdenin hayata geçirilmesini bekliyor

TÜRKİYEŞoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Esnaflarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verilen ticari araç yenilenmesinde ÖTV ödemeyeceklerine dair müjdenin, hayata geçirilmesini bekliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayında yaptığı konuşmada, ticari taşımacılık yapan esnaftan aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV alınmayacağı ile ilgili müjdesi, esnaf tarafından sevinçle karşılandı. TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, şoför esnafının bu müjdenin hayata geçirilmesini dört gözle beklediklerini söyledi. Taşımacılık yapan ve araçlarını değiştiremeyen esnafın sorun yaşadığını söyleyen Apaydın, "2016-2019 yıllarını kapsayan bu düzenleme ile esnafımızın bir kısmı araçlarını yenileme imkanı bulabilmiştir. Esnafımızın önemli bir kısmı ise bu imkandan yararlanamamıştır. Araçlarını ÖTV indiriminden yararlanarak değiştirme imkanına sahip olamayan esnaflarımız, Covid-19 salgını ile başlayan kısıtlama döneminde büyük bir gelir kaybına uğramış, daha önce aldıkları kredileri ödeyemedikleri gibi, yeni krediler alarak bu dönemi atlatabilmenin yollarını aramışlardır. Diğer taraftan, ilgili mevzuat gereğince, ticari araçlarla yapılan taşımalarda kullanılan araçların belirli bir yaşta olma zorunluluğu bulunmaktadır. Araçlarını yaşından dolayı değiştirmek zorunda olan esnaflarımız daha da büyük sorunlar yaşamakta, yeni araç alamadıkları gibi mevcut araçlarla da hizmet veremeyecekleri için faaliyetlerini tamamen durdurma noktasına gelmektedir" diye konuştu.

'ESNAFIMIZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Verilen müjdenin kendisini ve esnafı memnun ettiğini belirten Apaydın "Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnaflarımızın araçlarını yenileyebilmesi ve ailesinin geçimini sürdürebilmesi için daha önce uygulandığı gibi ÖTV indirimi imkanının bir kez daha sağlanması esnafımız için çok önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın taksi, dolmuş, minibüs, otobüs, midibüs, kamyon ve çekici ile hizmet veren esnafımızın aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecekleri ile ilgili verdiği müjdeli haber, şahsımı ve temsil ettiğim esnafımızı son derece memnun etmiştir. Bu noktada, esnaflarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu müjdeli haberin hayata geçirilmesini beklemektedir. Esnafımız bu sayede araçlarını yenileyebilecek ve vatandaşlarımıza daha konforlu bir hizmet sunma imkanı elde edeceklerdir" ifadelerini kullandı.