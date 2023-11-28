"Cumhuriyet'e Doğru" oyunu Samsun'da sahnelendi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında hazırlanan "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunu, Samsun'da seyirciyle buluştu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde (SAMDOB) sahnelenen oyunda, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin güçlü desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu anlatıldı.

Bora Severcan'ın yazıp yönettiği, müzikleri Selim Atkan'a ait oyunun proje danışmanlığını İbrahim Sarıtaş yaptı.

Oyunun başrollerini Serdar Yeğin, Gülen Karman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan paylaştı.

Yönetmen Bora Severcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 100. yılda böyle bir güzel oyunu sahnelemekten gurur duyduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür etti.

Rauf Bey'i canlandıran Volkan Severcan, Milli Mücadele'nin başladığı şehirde olmanın heyecan verici olduğunu vurgulayarak, "Bu proje Milli Eğitim Bakanı'mız Sayın Yusuf Tekin'in himayesinde gerçekleşti. Farklı insanların bir ülke uğruna nasıl bir araya geldiğini anlatan çok önemli bir hikayeyi sahneliyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Oyuncu Serdar Yeğin, 100. yılda Mustafa Kemal Paşa'yı oynamaktan gurur duyduğunu söyledi.

Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı canlandıran Zuhal Yalçın, çok büyük bir dünya liderinin annesini oynamaktan onur duyduğunu dile getirdi.