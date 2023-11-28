Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Samsun'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Samsun'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan E.P. saklandığı evde yakalandı.
E.P, işlemlerin ardından Çarşamba Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
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