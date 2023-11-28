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        Samsun'da su sayacı çaldığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinde farklı yerlerden 12 su sayacı çaldığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 22:42 Güncelleme: 28.11.2023 - 22:42
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        Samsun'da su sayacı çaldığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
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        Samsun'un Canik ilçesinde farklı yerlerden 12 su sayacı çaldığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

        Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, su sayaçlarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Bu kapsamda 5 adresten 12 su sayacı çaldıkları belirlenen M.C.T. ile A.K. yakalandı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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