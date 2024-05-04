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        Samsunspor - Trabzonspor maçından notlar

        Samsunspor, Süper Lig'in 35'inci haftasında 12 yıl aradan sonra sahasında Trabzonspor'u ağırladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 19:03 Güncelleme: 04.05.2024 - 19:05
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        Samsunspor - Trabzonspor maçından notlar
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        Samsunspor, Süper Lig'in 35'inci haftasında 12 yıl aradan sonra sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetti. Bitigen’in yardımcılıklarını ise Mustafa Savranlar ile Anıl Usta yaptı.

        Samsunspor mücadeleye Okan, Zeki, Alim, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Taylan, Benito Raman, Holse, Emre ve Mouandilmadji 11'iyle sahada yer aldı. Trabzonspor ise Uğurcan, Meunier, Baniya, Fernandez, Eren, Umut Güneş, Mendy, Bardhi, Trezeguet, Pepe ve Onuachu 11'iyle başladı.

        İKİ TAKIMIN FORM DURUMLARI

        Ev sahibi takım Süper Lig’de son 5 maçtır kazanamıyor. Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda Hatayspor ve Kasımpaşa’ya yenilirken, evinde Pendikspor ve Adana Demirspor ile deplasmanda Beşiktaş ile berabere kaldı.

        Trabzonspor, Süper Lig’de oynadığı son 5 lig maçından 3 galibiyet 2 mağlubiyetle ayrıldı. Trabzonspor, sırasıyla Konyaspor, Kayserispor ve Gaziantep FK’yı mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor’a da yenildi.

        İKİ TAKIM ARASINDAKİ 63'ÜNCÜ MAÇ

        Samsunspor ile Trabzonspor, Süper Lig’de 63’üncü lig maçına çıkıyor. Bugüne kadar oynanan 63 maçın 37’sini Trabzonspor, 15’ini Samsunspor kazanırken, 11 maç berabere sonuçlandı. Trabzonspor 109, Samsunspor ise 49 gol attı.

        YENİ 19 MAYIS STADI KAPALI GİŞE

        12 yıl aradan sonra Samsun’da oynanan maça iki kulübün taraftarları büyük ilgi gösterdi. Satışa çıkarılan biletlerin tamamı satıldı.

        Karşılaşmayı 32 bin futbolsever izledi.

        SAMSUNSPOR’DA EKSİKLER

        Samsunspor’da sakat olan Lubomir Satka ve Olivier Ntcham ile kart cezalısı Moryke Fofana ve Landry Nany Dimata maç kadrosunda yer almadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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