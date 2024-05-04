Samsunspor - Trabzonspor maçından notlar

Samsunspor, Süper Lig'in 35'inci haftasında 12 yıl aradan sonra sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetti. Bitigen’in yardımcılıklarını ise Mustafa Savranlar ile Anıl Usta yaptı.

Samsunspor mücadeleye Okan, Zeki, Alim, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Taylan, Benito Raman, Holse, Emre ve Mouandilmadji 11'iyle sahada yer aldı. Trabzonspor ise Uğurcan, Meunier, Baniya, Fernandez, Eren, Umut Güneş, Mendy, Bardhi, Trezeguet, Pepe ve Onuachu 11'iyle başladı.

İKİ TAKIMIN FORM DURUMLARI

Ev sahibi takım Süper Lig’de son 5 maçtır kazanamıyor. Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda Hatayspor ve Kasımpaşa’ya yenilirken, evinde Pendikspor ve Adana Demirspor ile deplasmanda Beşiktaş ile berabere kaldı. Trabzonspor, Süper Lig’de oynadığı son 5 lig maçından 3 galibiyet 2 mağlubiyetle ayrıldı. Trabzonspor, sırasıyla Konyaspor, Kayserispor ve Gaziantep FK’yı mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor’a da yenildi. İKİ TAKIM ARASINDAKİ 63'ÜNCÜ MAÇ Samsunspor ile Trabzonspor, Süper Lig’de 63’üncü lig maçına çıkıyor. Bugüne kadar oynanan 63 maçın 37’sini Trabzonspor, 15’ini Samsunspor kazanırken, 11 maç berabere sonuçlandı. Trabzonspor 109, Samsunspor ise 49 gol attı.