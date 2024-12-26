Kayıp balıkçıların teknesi 1 kilometre açıkta bulundu

SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde geçen pazar günü denize açıldıktan sonra haber alınamayan 2 amatör balıkçıya ait tekne kıyıya yaklaşık 1 kilometre açıkta 8 metre derinlikte bulundu. Balıkçıları arama çalışmaları devam ediyor.

Costal Limanı’ndan 22 Aralık Pazar günü saat 18.30 sıralarında ‘Muratım 55 D 1416’ isimli tekneyle denize açılan amatör balıkçılar Muhammer Sevgili (50) ve Halil Kayış’tan (45) bir daha haber alınamadı. Ailelerin ihbarı üzerine kayıp balıkçıların bulunması için Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Karabahçe Mahallesi ve çevresindeki kıyı boyunca arama çalışması başlattı. 4’üncü günündeki arama çalışmaları 114 kişilik ekiple devam ederken, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’na bağlı botlar row cihazının desteği ile limandan yaklaşık 1 kilometre açıkta, 8 metre derinlikte kayıp balıkçılara ait tekne bulundu. Kayıp amatör balıkçılarla ilgili çalışmalar devam ederken, ailelerin ise umutlu bekleyişi sürüyor.