3 ay önce cezaevinden çıktı, husumetlisini tabancayla vurdu

Eray S.’nin 4, Fırat B.’nin ise 5 adet suç kaydı olduğu bildirildi.

Olay, 20 Ocak’ta İlkadım ilçesi Aziziye Caddesi ile Poyraz Sokak’ta meydana geldi. Cezaevinden 3 ay önce tahliye olan Fırat B., babasına borcunu vermediğini iddiasıyla husumetli olduğu Eray S.’yi (35) sol ayak bileğinden tabancayla vurup, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

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