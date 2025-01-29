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        3 ay önce cezaevinden çıktı, husumetlisini tabancayla vurdu

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde 3 ay önce cezaevinden çıkıp, husumetlisini tabancayla vuran Fırat B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 10:52 Güncelleme: 29.01.2025 - 10:55
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        3 ay önce cezaevinden çıktı, husumetlisini tabancayla vurdu
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde 3 ay önce cezaevinden çıkıp, husumetlisini tabancayla vuran Fırat B. (26), gözaltına alındı.

        Olay, 20 Ocak’ta İlkadım ilçesi Aziziye Caddesi ile Poyraz Sokak’ta meydana geldi. Cezaevinden 3 ay önce tahliye olan Fırat B., babasına borcunu vermediğini iddiasıyla husumetli olduğu Eray S.’yi (35) sol ayak bileğinden tabancayla vurup, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi dün Hürriyet Mahallesi’nde yakalayıp, gözaltına aldı.

        Eray S.’nin 4, Fırat B.’nin ise 5 adet suç kaydı olduğu bildirildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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