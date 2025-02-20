Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 'kar' eğlencesine gidenler, dönüş yolunda mahsur kaldı (2)

        MAHSURKALANLAR KURTARILDISamsun'un Atakum ilçesinde kar eğlencesine gidip, dönüş yolunda buzlanma nedeniyle mahsur kalan 30 kişi, 1 saatlik çalışma sonrası kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 23:11 Güncelleme: 20.02.2025 - 23:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 'kar' eğlencesine gidenler, dönüş yolunda mahsur kaldı (2)
        ABONE OL

        MAHSURKALANLAR KURTARILDI

        Samsun’un Atakum ilçesinde kar eğlencesine gidip, dönüş yolunda buzlanma nedeniyle mahsur kalan 30 kişi, 1 saatlik çalışma sonrası kurtarıldı. Ekiplerin bölgede yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışması sonucu karla kaplı yol açıldı. Mahsur kalanlar da kendi araçlarıyla kent merkezine döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erdi!
        Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erdi!
        Bakan Uraloğlu'ndan sürücülere uyarı
        Bakan Uraloğlu'ndan sürücülere uyarı
        Özel'den Lütfü Savaş'a 'piyon' benzetmesi
        Özel'den Lütfü Savaş'a 'piyon' benzetmesi
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        İmamoğlu uyardı! İstanbullular yarın sabaha dikkat
        İmamoğlu uyardı! İstanbullular yarın sabaha dikkat
        ABD: Trump Zelenskiy'le ilgili hayal kırıklığı yaşadı
        ABD: Trump Zelenskiy'le ilgili hayal kırıklığı yaşadı
        İstanbul'da yarın da okullar tatil
        İstanbul'da yarın da okullar tatil
        Vance: Barışın eşiğindeyiz
        Vance: Barışın eşiğindeyiz
        Ukraynalı komutan: ABD olmadan 6 ay dayanabiliriz
        Ukraynalı komutan: ABD olmadan 6 ay dayanabiliriz
        MR çekiminde kamerayla görüntü alınmış!
        MR çekiminde kamerayla görüntü alınmış!
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Eşini ve kayınbiraderini bıçakladı!
        Eşini ve kayınbiraderini bıçakladı!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!

        Benzer Haberler

        Samsun'da çıkan yangında bir evde hasar oluştu
        Samsun'da çıkan yangında bir evde hasar oluştu
        Samsun'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı
        Samsun'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "La Traviata" operasını sahneledi
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "La Traviata" operasını sahneledi
        Ladik Kaymakamı Özbalta, kızakla kayan çocukları ziyaret etti
        Ladik Kaymakamı Özbalta, kızakla kayan çocukları ziyaret etti
        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da 'kar' eğlencesine gidenler, dönüş yolunda mahsur kaldı
        Samsun'da 'kar' eğlencesine gidenler, dönüş yolunda mahsur kaldı