Samsun'da 'kar' eğlencesine gidenler, dönüş yolunda mahsur kaldı (2)

Samsun’un Atakum ilçesinde kar eğlencesine gidip, dönüş yolunda buzlanma nedeniyle mahsur kalan 30 kişi, 1 saatlik çalışma sonrası kurtarıldı. Ekiplerin bölgede yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışması sonucu karla kaplı yol açıldı. Mahsur kalanlar da kendi araçlarıyla kent merkezine döndü.

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