Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Eray öğretmen 40 yıl görev yaptığı okuldan İzmir Marşı'yla emekli oldu

        SAMSUN'da 45 yıllık meslek hayatını geride bırakan Beden Eğitimi Öğretmeni Eray Çelebi (65), ilk görev yeri olan ve 40 yıldır görev yaptığı İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden emekliye ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:28 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eray öğretmen 40 yıl görev yaptığı okuldan İzmir Marşı'yla emekli oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAMSUN’da 45 yıllık meslek hayatını geride bırakan Beden Eğitimi Öğretmeni Eray Çelebi (65), ilk görev yeri olan ve 40 yıldır görev yaptığı İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden emekliye ayrıldı. Çelebi, öğretmenler ve öğrencileri tarafından İzmir Marşı ile uğurlandı.

        Eski adı Ticaret Meslek Lisesi olan İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 1980 yılında öğretmenlik mesleğine adım atan Eray Çelebi, daha sonra 1988-1993 yılları arasında Sinop’ta mecburi hizmetini tamamladı. Çelebi, 1994’te tekrar Samsun’a atanarak aynı okulda görevine devam etti. Çelebi, 40 yıldır görev yaptığı okulda, meslektaşları, öğrencileri ve mezunlarının katılımıyla düzenlenen törenle emekliye ayrıldı. Okul bahçesinde düzenlenen uğurlama etkinliğinde öğrenciler, öğretmenler ve eski mezunlar çalan müzik eşliğinde eğlendi.

        Uğurlama öncesi konuşan Eray Çelebi, “1980-1981 eğitim öğretim yılında başlamış olduğum görevime 2024-2025 yılında yaştan dolayı emekli oluyorum. Bu süre zarfında başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve yolu Ticaret Meslek Lisesi’nden geçenleri saygıyla, vefat edenleri de rahmetle anıyorum” dedi.

        Çelebi’nin okulun geçmişiyle bugünü arasında köprü kurduğunu ifade eden İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Sarıözkan, “2002 yılında Eray hocamızla tanıştık. Çok güzel yıllar geçirdik. Okulun geçmişiyle bugünü arasında köprü kurmamıza yardımcı olan okulun hafızasını kaybettiğim için aslında çok üzgünüm. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum” diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Eray Çelebi, İzmir Marşı ile okuldan ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Doktoru hayattan koparan kabusta gözaltı sayısı arttı!
        Doktoru hayattan koparan kabusta gözaltı sayısı arttı!
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Sevgilisini saatlerce dövmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Sevgilisini saatlerce dövmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Başarısı bütçesini aştı
        Başarısı bütçesini aştı
        Üç günde 204 milyon dolar
        Üç günde 204 milyon dolar
        Rusya: Putin'in helikopterine saldırı girişimi oldu
        Rusya: Putin'in helikopterine saldırı girişimi oldu

        Benzer Haberler

        Havza'da Floor Curling ve Bocce turnuvası düzenlendi
        Havza'da Floor Curling ve Bocce turnuvası düzenlendi
        Havza'da ürün tanıtım fuarı düzenlendi
        Havza'da ürün tanıtım fuarı düzenlendi
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Evinde çıkan yangında ağır yaralandı; benzin ve kibrit bulundu
        Evinde çıkan yangında ağır yaralandı; benzin ve kibrit bulundu
        Samsun'da ev yandı; 1'i itfaiyeci 2 yaralı
        Samsun'da ev yandı; 1'i itfaiyeci 2 yaralı
        Havza'da CHP tarafından 25 Mayıs kutlama etkinliği düzenlendi
        Havza'da CHP tarafından 25 Mayıs kutlama etkinliği düzenlendi