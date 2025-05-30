Samsun'da Ot Yemekleri Festivali'nde 'ısırganlı dondurma'ya yoğun ilgi

SAMSUN’da bu yıl 8’incisi düzenlenen ‘Ot Yemekleri Festivali’ Çobanlı İskelesi’nde başladı. Festivalde en fazla ilgiyi, ısırgan otundan yapılan dondurma gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Anadoludakiler, Samsun Turizm Derneği, Karadeniz Aşçılar ve Turizm Birliği ve Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen ‘8. Samsun Ot Yemekleri Festivali’ yürüyüş kortejiyle başladı. Festivale katılan davetliler, vatandaşlar ve aşçılar Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Türk-İş mevkisinden Çobanlı İskelesi’ne kadar yürüdü. Katılımcılar dün Bafra ilçesi Sürmeli Mahallesi’nde toplanan otlardan yaptıkları çeşitli yiyecekleri ziyaretçilere sundu. Festival 1 Haziran’da sona erecek.

Festival hakkında bilgi veren Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, “Son dönemin trendi yükselen turizm sektörü gastronomi turizmi. Samsun bu alanda hak ettiği yerini almaya yavaş yavaş başladı. Samsun ağır gider ama sağlam adımlarla gider. Turizmin birçok alanda yaptığı hatalarını yapmaz. Bu manada şu anda Samsun bir plan dahilinde gidiyor. Bu ot yemekleri festivali de master planı kapsamında yapılan bir etkinlik. Her ne kadar evveliyatı olsa bile Samsun Turizm Master planda çok önemli bir yer verilen bir etkinlik. Bu etkinliğin gastronomi turizminden bir farkı daha var. Bir manada doğadan doğal ve sağlıklı bir beslenmeye içeriyor. Dün bu manada bu etkinlik Bafra ilçesindeki Sürmeli Mahallesi’nde ürün toplamayla başladı. Bu çok anlamlıydı. Çünkü bizim Sürmeli Mahallemizle ilgili çok büyük hedeflerimiz var. Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Başlığı adı altında dünyanın en iyi turizm köyü yapmak gibi bir iddiamız var. Bir manada Samsun'u yine yaşayan şehirler kategorisinde en önemli gastronomi şehri yapmak gibi bir planımız var. Bu manada bu festivali çok önemsiyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyemiz ismine yaraşır şekilde bu sene çok güzel bir hazırlık yaptı ve bir manada il içinden il dışından gelenlerce çok büyük kabul gördü” dedi.

'SAMSUN'DA 250'YE YAKIN OT ÇEŞİDİ VAR' Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Cihan Güller ise, “Festivalimiz dün itibariyle başladı. Bafra, Sürmeli'de çeşitli etkinliklerle. Bugün de festivalimizin açılışını gerçekleştirdik. Samsun muhteşem bir şehir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'ın takdirleriyle turizm şehri olan Samsun'u daha ileriye götürmek için mücadele ediyoruz. Vatandaşımızın etkisi, tepkisi çok büyük. Güzel, olumlu geri dönüşlerimiz var. Ot yemekleri yönünden Samsun, gastronomi açısından geniş bir paydaya sahip. Bu değerleri vatandaşımızla buluşturmak, Samsunluyla buluşturmak, bunu Türkiye'yle buluşturmak, dünyayla buluşturmak bizim en önemli, en öncelikli hedeflerimiz içerisinde. Samsun'da 250'ye yakın ot çeşidi var. Stantlarımız 50'ye yakın tamamında ot formatlı yemeklerimiz mevcut. Açıkçası vatandaşlarımız gezdiğinde görecekler ısırganlı dondurmamız da var. Pide çeşitlerimizin farklı farklı otlarda versiyonları var. Bütün stantlarda yemeğin her türlüsünü, her çeşidini otlu vaziyette görebileceğiz, buluşturabileceğiz vatandaşımızla” diye konuştu.