Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 70 gözaltı; hesaplarda 2,6 milyar liralık işlem hacmi

SAMSUN merkezli 12 ilde düzenlenen ‘yasa dışı bahis’ operasyonunda 70 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 600 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması suçuna yönelik çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamında Samsun merkezli 12 ilde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda Samsun, İstanbul, Ordu, Gümüşhane, Artvin, Antalya, İzmir, Kastamonu, Çanakkale, Elazığ, Erzincan ve Sinop’ta düzenlenen operasyonda 70 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 230 bin 600 lira para, 720 sentetik hap, 1,7 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca, 187 fişek, 30 kartuş ve çok sayıda SIM kart ve dijital materyal ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 600 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi. Şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına da el konuldu. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 otomobil, 1 çekici ve 5 motosiklet de tespit edildi.