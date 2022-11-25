Çarşamba'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Orta Mahalle Sofuoğlu Caddesi'nde H.Ö'ye ait iş yerine, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş edildi.

İş yeri vitrininde hasar meydana gelen olayın ardından Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.





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