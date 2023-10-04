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        TED Samsun Kolejinden sahipsiz hayvanlara mama desteği

        TED Samsun Koleji İlkokulu, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde sahipsiz hayvanlara mama dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 18:10 Güncelleme: 04.10.2023 - 18:11
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        TED Samsun Kolejinden sahipsiz hayvanlara mama desteği
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        TED Samsun Koleji İlkokulu, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde sahipsiz hayvanlara mama dağıttı.

        TED Samsun Kolejinden yapılan açıklamada, TED Samsun Koleji İlkokulu 4. sınıf öğretmen ve öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde sahipsiz hayvanları unutmayarak, mama dağıttı.

        Yardımsever bir veteriner kliniğinin temin ettiği kuru mamaları öğretmen ve öğrenciler Atakum sahiline sahipsiz hayvanlar için bıraktı.

        Öğretmenler öğrencilere hayvanlara nasıl davranılacağı ve nasıl yardım edileceği konularında da bilgiler aktardı.

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