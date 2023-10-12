Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk hastaneye kaldırıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 16:27 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı.

        Ayhan K'nin (41) kullandığı 55 FK 772 plakalı hafif ticari araç, Emirefendi Mahallesi Okul 2'nci Sokak'ta, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Nur Özdemir'e (8) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı çocuk, ambulans ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        TBMM'de Gazze oturumu
        TBMM'de Gazze oturumu
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Şikâyet etti, hayatı karardı
        Şikâyet etti, hayatı karardı
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Feci kaza! TIR kayalara çarpıp parçalandı!
        Feci kaza! TIR kayalara çarpıp parçalandı!
        Taksiciye önce ceza sonra tahliye
        Taksiciye önce ceza sonra tahliye
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Samsun ve çevre illerdeki AK Parti il başkanlıklarından İsrail'in saldırıla...
        Samsun ve çevre illerdeki AK Parti il başkanlıklarından İsrail'in saldırıla...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından KARADENİZBİRLİK, yağ fiyatları...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından KARADENİZBİRLİK, yağ fiyatları...
        GÜNCELLEME - Samsun'da motosiklet hırsızlığı şüphelisine adli kontrol
        GÜNCELLEME - Samsun'da motosiklet hırsızlığı şüphelisine adli kontrol
        Samsunspor´un yeni teknik direktörü Markus Gisdol, ilk antrenmanına çıktı
        Samsunspor´un yeni teknik direktörü Markus Gisdol, ilk antrenmanına çıktı
        CHP Samsun İl Başkanı seçilen Mehmet Özdağ görevi devraldı
        CHP Samsun İl Başkanı seçilen Mehmet Özdağ görevi devraldı
        Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül'den deprem bölgesindeki öğrencilere ziyar...
        Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül'den deprem bölgesindeki öğrencilere ziyar...