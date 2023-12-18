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        Havza'da 56 iş yerinden oluşan iş merkezinin proje ihalesi yapıldı

        Havza ilçesinde 56 iş yerinden oluşan Rezerv Yapı Projesi'nin ihalesinin tamamlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 16:53 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:55
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        Havza'da 56 iş yerinden oluşan iş merkezinin proje ihalesi yapıldı
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        Havza ilçesinde 56 iş yerinden oluşan Rezerv Yapı Projesi'nin ihalesinin tamamlandığı bildirildi.

        Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yaptığı açıklamada, Havza için hayati bir önem arz eden Hacı Osman Deresi'nin üzerinin kapalı olmasından dolayı yaşanan sel ve taşkın riskine karşı üzerinin açılması amacı ile yürütülen çalışmaların sona geldiğini belirtti.

        Özdemir, "Hacı Osman Deresi üzerinin kapatılmasının ardından dere üzerine yapılan iş yerlerinin yıkılarak dere yatağının üstünün açılması için yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yıkılacak iş yerlerinin taşınacağı ve rezerv yapı alanında yapılacak olan 56 adet iş yerinden oluşan iş merkezi yapımı için ihale süreci tamamlandı. İnşallah kısa süre içinde inşaat çalışmalarına başlanacak." ifadelerini kullandı.

        Yaklaşık 3 bin 500 metrekare alanda inşa edilecek olan iş merkezinin 2 blok halinde ve 3 bin 20 metrekare inşaat alanına sahip olacağını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

        "56 adet iş yerinden oluşacak olan yeni iş merkezimiz inşaatına kısa sürede başlanacak. İş yerlerimizin tamamlanmasının ardından Havza için önem ve aciliyet arz eden Hacı Osman Deresi'nin üstünün açılması için hızlı bir şekilde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına başlayacağız. 1998'de meydana gelen sel felaketi sırasında bir kişi kalp krizinden hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmış, yedi ev yıkılmış, 400 iş yeri hasara uğramış ve araçlar zarar görmüştü. Bu ve benzeri felaketlerin yaşanmaması adına yürütmüş olduğumuz çalışmaların son aşamasına gelindi. İnşallah Hacı Osman Deresi'nin üstünün açılması ve ıslahının yapılması ile Havza artık her yağmurda korkulu rüya görmekten kurtulacak. Bu sayede Havza'mız daha güvenli bir hale gelecektir. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz kapsamında daha güvenli ve modern bir Havza için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz."

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