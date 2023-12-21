Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Yeni19 Mayıs
Hakemler: Murat Erdoğan, Hakan Karabalcık, Abdullah Uğur Sarı
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Moundilmadji, Ntcam (Dk. 90+1 Ercan Kara), Emre Kılınç (Dk. 86 Osman Çelik), Tait (Dk. 55 Fofana), Holse, Yunus Emre Çift (Dk. 86 Dimata), Tirpan, Soner Gönül, Satka
TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Soner Dikmen (Dk. 77 Oğulcan Ülgün), Cicaldau (Dk. 87 Nzonzi), Prip (Dk. 77 Muric), Guilherme, Calvo, Cikalleshi (Dk. 77 Oliveira), Ahmet Oğuz, Moreno (Dk. 90+3 Karaman Yasir Subaşı)
Goller: Dk. 30 Cikalleshi (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 68 Ntcham (Penaltıdan) (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 72 Yunus Emre Çift, Dk. 80 Tirpan, Dk. 82 Holse (Yılport Samsunspor)
SAMSUN
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