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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 19:11 Güncelleme: 21.12.2023 - 19:11
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Yeni19 Mayıs

        Hakemler: Murat Erdoğan, Hakan Karabalcık, Abdullah Uğur Sarı

        Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Moundilmadji, Ntcam (Dk. 90+1 Ercan Kara), Emre Kılınç (Dk. 86 Osman Çelik), Tait (Dk. 55 Fofana), Holse, Yunus Emre Çift (Dk. 86 Dimata), Tirpan, Soner Gönül, Satka

        TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Soner Dikmen (Dk. 77 Oğulcan Ülgün), Cicaldau (Dk. 87 Nzonzi), Prip (Dk. 77 Muric), Guilherme, Calvo, Cikalleshi (Dk. 77 Oliveira), Ahmet Oğuz, Moreno (Dk. 90+3 Karaman Yasir Subaşı)

        Goller: Dk. 30 Cikalleshi (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 68 Ntcham (Penaltıdan) (Yılport Samsunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 72 Yunus Emre Çift, Dk. 80 Tirpan, Dk. 82 Holse (Yılport Samsunspor)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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