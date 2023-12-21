Samsun'da elektrikli battaniyeden çıkan yangın evde hasara yol açtı Samsun'un Canik ilçesinde bir evde elektrikli battaniyeden çıkan yangın hasara neden oldu.

Samsun'un Canik ilçesinde bir evde elektrikli battaniyeden çıkan yangın hasara neden oldu.

Kuzey Yıldızı Mahallesi Bakir Sokak'ta İbrahim Kök'e (61) ait 2 katlı betonarme binanın üst katında dairenin boş olduğu sırada oturma odasında elektrikli battaniyeden yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.