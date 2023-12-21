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        Samsun'da elektrikli battaniyeden çıkan yangın evde hasara yol açtı

        Samsun'un Canik ilçesinde bir evde elektrikli battaniyeden çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 16:45 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:45
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        Samsun'da elektrikli battaniyeden çıkan yangın evde hasara yol açtı
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        Samsun'un Canik ilçesinde bir evde elektrikli battaniyeden çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kuzey Yıldızı Mahallesi Bakir Sokak'ta İbrahim Kök'e (61) ait 2 katlı betonarme binanın üst katında dairenin boş olduğu sırada oturma odasında elektrikli battaniyeden yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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