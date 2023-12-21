Stat:Yeni19 Mayıs

Hakemler: Murat Erdoğan, Hakan Karabalcık, Abdullah Uğur Sarı

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Moundilmadji, Ntcam, Emre Kılınç, Tait, Holse, Yunus Emre Çift, Tirpan, Soner Gönül, Satka

TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Soner Dikmen, Cicaldau, Prip, Guilherme, Calvo, Cikalleshi, Ahmet Oğuz, Moreno

Gol: Dk. 30 Cikalleshi (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)

SAMSUN

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