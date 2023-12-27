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        Samsun'da denizden midye çıkan kişiye idari para cezası verildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde, denizden 14 çuval midye çıkaran kişiye idari para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 23:35 Güncelleme: 27.12.2023 - 23:35
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        Samsun'da denizden midye çıkan kişiye idari para cezası verildi
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde, denizden 14 çuval midye çıkaran kişiye idari para cezası verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir kişinin denizden midye çıkardığı tespit edildi.

        Söz konusu kişiye Su Ürünleri Kanunu'na göre 5 bin 628 lira idari para cezası verildi. 14 çuval midye ise görevlilerce doğal ortamına geri bırakıldı.

        Bu kişiye ait midye avcılığında kullanılan 2 termal elbise, 1 midye sepeti, 3 çift eldiven, 1 yağmurluk ve 1 valize el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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