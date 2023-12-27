Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da çıkan yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi

        Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan yangında 2 stüdyo daire kullanılamaz hale geldi, 3 dairede de maddi hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 21:04 Güncelleme: 27.12.2023 - 21:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da çıkan yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan yangında 2 stüdyo daire kullanılamaz hale geldi, 3 dairede de maddi hasar oluştu.

        Körfez Mahallesi Ihlamur Caddesi'ndeki apartmanın 5. katında üniversite öğrencilerinin kaldığı stüdyo dairede, iddiaya göre tişört kurutmak için kullanılan saç kurutma makinesinden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yan daireye de sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. SAMGAZ ekipleri ise apartmanın doğal gaz girişini kapattı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 daire kullanılamaz hale geldi, 3 dairede ise maddi hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2024 Asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira oldu
        2024 Asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira oldu
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
        35 yaşındaki öğretmen 4.kattan düştü
        35 yaşındaki öğretmen 4.kattan düştü
        Derbinin 11'i netleşiyor
        Derbinin 11'i netleşiyor
        Kartal'ın Süper Kupa 11'i şekilleniyor!
        Kartal'ın Süper Kupa 11'i şekilleniyor!
        Korkunç yangın! 1 yaşındaki bebek öldü, annesi ve kardeşi yaralı
        Korkunç yangın! 1 yaşındaki bebek öldü, annesi ve kardeşi yaralı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şimdi varant zamanı mı?
        Şimdi varant zamanı mı?
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        X savaşları başladı
        X savaşları başladı
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"

        Benzer Haberler

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Havza'da yöresel yemeklerin ön plana çıkartılması için yapılabilecekler değ...
        Havza'da yöresel yemeklerin ön plana çıkartılması için yapılabilecekler değ...
        Samsun'da trafik denetimlerinde 26 sürücüye ceza kesildi
        Samsun'da trafik denetimlerinde 26 sürücüye ceza kesildi
        Havza'da velilerden kan bağışı
        Havza'da velilerden kan bağışı
        Çarşamba'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Çarşamba'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Havza'da yılbaşı öncesi içki satışı yapan iş yerleri denetlendi
        Havza'da yılbaşı öncesi içki satışı yapan iş yerleri denetlendi