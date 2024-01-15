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        Samsun'da 60 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 60 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 13:30 Güncelleme: 15.01.2024 - 13:30
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        Samsun'da 60 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 60 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında "hırsızlık" başta olmak üzere, çeşitli suçlardan toplam 60 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (27) isimli kadın hükümlünün yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Ekipler, yaptıkları araştırma sonucu M.Y'nin, Kılıçdede Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi.

        Adrese yapılan operasyonda yakalanan hükümlü, adli mercilere teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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