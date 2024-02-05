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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Miraç Kandili mesajı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Miraç Kandili" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:35 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:35
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Miraç Kandili mesajı
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Miraç Kandili" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karaaslan, mesajında Hazreti Muhammed'in yaşadığı sıkıntılı günlerin ardından gerçekleşen miraç hadisesinin tüm insanlar için büyük hikmetler ve derin manalar barındırdığını ifade etti.

        Mesajında, Filistin'de yaşanan zulme işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

        "Yeryüzünün iki mukaddes mabedi olan Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'dan göklere uzanan bu kutlu yolculuk, Allah'ın büyüklüğünün ve kudretinin bir nişanesidir. İlk kıblemiz ve Miracın ilk durağı Mescid-i Aksa'nın ve çevresinin barış ve esenlik yurdu olması, zulmün değil selametin hakim olması için yeryüzündeki tüm Müslümanlara çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Filistin topraklarında yaşanan vahşetin bir an önce sona ermesi, milyonlarca mazlumun huzurunun sağlanması, silahların, bombaların altında hayatta kalma mücadelesi veren insanların güvenliği, açlık ve kıtlıkla sınanan masumların bu zorlukları bir an önce aşabilmesi için Türkiye olarak üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapıyor, tüm desteğimizle kardeşlerimizin yanında duruyoruz. Ayrıca dünyayı en güçlü şekilde, bu mübarek gece vesilesiyle bir kez daha, Filistin halkını yok etmek için saldırılarının dozunu her geçen gün artıran İsrail’in zulümlerine ve soykırımına dur demeye davet ediyoruz."

        Karaaslan, 6 Şubat'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin de birinci yılı olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde, yitirdiğimiz canlarımızın üzüntüsünü milletçe yaşıyoruz. Depremlerde ebediyete irtihal eden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, tedavileri devam eden yaralılarımıza ve aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Devletimizin tüm imkanlarını ilk andan itibaren seferber ettiği, 85 milyon olarak kenetlenerek en zor günleri geride bıraktığımız bu günlerde yüce Allah'tan duamız, ülkemize ve milletimize bir daha benzer acılar yaşatmamasıdır. Bu müstesna gecede, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize dualarımızı iletiyoruz. Mübarek üç aylar içerisinde yer alan Miraç gecemizin milletimizin, İslam aleminin ve insanlığın selametine vesile olmasını yüce Rabb'imden niyaz ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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