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        Samsun'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 20:42 Güncelleme: 30.01.2025 - 20:42
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        Samsun'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

        Sungurlu Mahallesi Ferah Güney Sokak'ta K.A'ya (71) ait evde yangın çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi.

        İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yalnız yaşayan K.A, itfaiye ve polis ekipleri tarafından evden çıkarıldı. Vücudunda yanıklar bulunan yaşlı adam, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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