Samsun'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.
Sungurlu Mahallesi Ferah Güney Sokak'ta K.A'ya (71) ait evde yangın çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yalnız yaşayan K.A, itfaiye ve polis ekipleri tarafından evden çıkarıldı. Vücudunda yanıklar bulunan yaşlı adam, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
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