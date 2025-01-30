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        Ajax-Galatasaray: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde direkt son 16 turuna yükselme fırsatını Hollanda'da kaçırdı... Sarı-kırmızılılar, lig etabının 8. ve son haftasında konuk olduğu Ajax'a Bertrand Traore ve Fitz-Jim'in golleriyle 2-1 mağlup olarak ilk 8'e kalamadı. 26 maç sonra kaybeden ve lig etabını 13 puanla tamamlayan Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna play-off turundan devam edecek.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.01.2025 - 21:50 Güncelleme: 31.01.2025 - 01:51
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        Cimbom Hollanda'da fırsat tepti!
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        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, lig etabının 8. ve son hafta maçında Hollanda devi Ajax'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılarak ilk 8'e kalma, diğer bir deyişle direkt son 16 turuna yükselme fırsatını kaçırdı.

        Ajax'a üç puanı getiren golleri 23'te Bertrand Traore ile 58'de Kian Fitz-Jim kaydetti.

        Galatasaray'ın tek golü 90+4'te Osimhen'den geldi.

        Lig etabını 13 puanla tamamlayan Galatasaray, son 16 turuna yükselmek için play-off'ta mücadele edecek.

        Ajax da lig etabını 13 puanla tamamladı ve play-off turunda mücadele etmeye hak kazandı.

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        26 MAÇ SONRA YENİLDİ!

        Galatasaray, Ajax maçına kadar çıktığı son 26 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmemişti. Sarı-kırmızılıların bu sonuçla birlikte 26 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Cimbom bundan önce resmi müsabakalardaki son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında almıştı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 18, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 26 resmi maçta 18 galibiyet ve 8 beraberlik almıştı.

        Stat: Johan Cruijff Arena

        Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado (İspanya)

        Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim (Dk. 79 Mokio), Henderson (Dk. 79 Rugani), Taylor, Traore (Dk. 73 Berghuis), Godts (Dk. 12 Akpom), Brobbey (Dk. 73 Weghorst)

        Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez (Dk. 90 Nelsson), Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu (Dk. 61 Batshuayi), Torreira, Sara, Yunus Akgün (Dk. 61 Jelert), Mertens (Dk. 69 Yusuf Demir), Barış Alper Yılmaz (Dk. 90 Efe Akman), Osimhen

        Goller: Dk. 23 Traore, Dk. 58 Fitz-Jim (Ajax), Dk. 90+4 Osimhen (Galatasaray)

        Sarı kartlar: Dk. 38 Osimhen, Dk. 53 Torreira, Dk. 79 Sanchez (Galatasaray), Dk. 72 Traore (Ajax)

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