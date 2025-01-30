Ajax-Galatasaray: 2-1 (MAÇ SONUCU)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, lig etabının 8. ve son hafta maçında Hollanda devi Ajax'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılarak ilk 8'e kalma, diğer bir deyişle direkt son 16 turuna yükselme fırsatını kaçırdı.

Ajax'a üç puanı getiren golleri 23'te Bertrand Traore ile 58'de Kian Fitz-Jim kaydetti.

Galatasaray'ın tek golü 90+4'te Osimhen'den geldi.

Lig etabını 13 puanla tamamlayan Galatasaray, son 16 turuna yükselmek için play-off'ta mücadele edecek.

Ajax da lig etabını 13 puanla tamamladı ve play-off turunda mücadele etmeye hak kazandı.

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26 MAÇ SONRA YENİLDİ! Galatasaray, Ajax maçına kadar çıktığı son 26 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmemişti. Sarı-kırmızılıların bu sonuçla birlikte 26 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Cimbom bundan önce resmi müsabakalardaki son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında almıştı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 18, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 26 resmi maçta 18 galibiyet ve 8 beraberlik almıştı.