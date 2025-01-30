Samsun'da çakar tertibatlı aracın sürücüsü ve sahibine 276 bin lira para cezası verildi

Sürücü T.D. ile aracın sahibine yetkisiz çakar tertibatı kurmaktan Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 138 bin 172'şer lira para cezası kesildi, araç da 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik uygulamasında çakar lamba ile seyir halindeki bir aracı durdurdu.

Samsun'da, izinsiz çakar tertibatı bulunan aracın sürücüsü ile sahibine toplam 276 bin 344 lira para cezası uygulandı.

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